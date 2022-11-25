Мир 25 ноября 2022, 00:04 Меркель призналась, что ей не дали наладить диалог с Путиным Меркель заявила, что ей не дали наладить отношения с Путиным перед завершением карьеры YouTube

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Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что под конец своей политической карьеры не смогла повлиять на развитие ситуации вокруг Украины и добиться нового формата диалога с Россией на уровне Евросоюза. Об этом она заявила в интервью изданию Spiegel.

По ее словам, начало спецоперации на Украине не стало неожиданностью. Она отметила, что на это указывали Минские соглашения, которые не были выполнены.

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«Летом 2021 года после встречи Байдена и Путина я совместно с Макроном еще раз хотела установить независимый европейский формат дискуссии с Путиным в Совете Евросоюза. Кое-кто возражал, а у меня уже не было сил продвинуть это, ведь они знали, что „осенью она уйдет“», — высказалась экс-канцлер ФРГ.

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Меркель заверила, что если бы она решила выставить свою кандидатуру в качестве канцлера Германии еще раз, то продолжила бы добиваться диалога с президентом России Владимиром Путиным. Однако во время одного из последних визитов в Москву она почувствовала, что ее время в качестве политика прошло.

Меркель призналась, что под конец карьеры «не продвинулась ни на миллиметр дальше того», что пыталась сделать. Она пояснила, что речь идет не только про Украину, но и про Приднестровье и Молдавию, Грузию и Абхазию, а также Сирию и Ливию.

Экс-политик добавила, что Минские соглашения дали фору Украине в плане подготовки. Также Меркель назвала серьезное отношение к России признаком мудрости, сообщило ФАН.