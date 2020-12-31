Меркель привьется от коронавируса в порядке очереди

Канцлер Германии Ангела Меркель сделает прививку от коронавируса, когда подойдет ее очередь. Об этом она заявила в новогоднем обращении к согражданам.

21 декабря Еврокомиссия одобрила использование вакцины немецкой компании Biontech и американской Pfizer. По состоянию на 30 декабря в Германии прививку поставили уже 78 тысяч человек, сообщили в федеральном правительстве.

Главный приоритет отдается людям старше 80 лет, постояльцам и сотрудникам домов престарелых, врачам и медработникам. Следом идет группа высокого приоритета — граждане старше 70 лет, полицейские и другие категории.

Меркель, которой 66 лет, входит в третью группу повышенного приоритета.

В обращении канцлер заявила, что вакцинация дала надежду пожилым и персоналу отделений интенсивной терапии.

«Постепенно будут добавляться другие возрастные и профессиональные группы — а затем и все, кто этого захочет», — сообщила она.

«Я тоже сделаю прививку, когда придет моя очередь», — добавила Меркель.

Канцлер также рассказала, что это, «по всей вероятности», ее последнее новогоднее обращение. Она не намерена участвовать в парламентских выборах, которые пройдут 26 сентября 2021 года. Когда у Германии появится новый канцлер, будет зависеть от скорости формирования нового правительства.

«Никогда за последние 15 лет мы все не считали старый год таким трудным — и, несмотря на все беспокойства и некоторый скептицизм, мы никогда не ждали нового года с такой надеждой», — отметила глава кабинета министров.