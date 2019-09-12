Меркель предрекла обострение ситуации в Ливии

Политолог заподозрил Турцию в желании нажиться на внутреннем конфликте в Ливии Подробнее

Соответствующее заявление Меркель сделала во время выступления перед немецким парламентом.

По словам немецкого канцлера, если не стабилизировать ситуацию в Ливии, дестабилизация произойдет на всем Африканском континенте. Конфликт в североафриканской стране получит новые масштабы и повторит ситуацию в Сирии.

Она добавила, что сейчас необходимо создать все условия, чтоб избежать в Ливии войны.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также выразил опасения, что вооруженный конфликт в Ливии может перерасти в полномасштабную гражданскую войну.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году страна де-факто перестала существовать как единое государство. Сейчас в Ливии установлено двоевластие. Вопрос урегулирования ливийского конфликта остается открытым, напомнило РИА ФАН.