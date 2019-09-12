  • Меркель предрекла обострение ситуации в Ливии

    12 сентября 2019, 17:00

    Ольга Чеснокова

    Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель обеспокоена, что ситуация в Ливии может обостриться. Она пообещала приложить все усилия, чтобы избежать войны в регионе. Об этом сообщил «ПолитЭксперт» со ссылкой на иностранные СМИ.

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    Соответствующее заявление Меркель сделала во время выступления перед немецким парламентом.

    По словам немецкого канцлера, если не стабилизировать ситуацию в Ливии, дестабилизация произойдет на всем Африканском континенте. Конфликт в североафриканской стране получит новые масштабы и повторит ситуацию в Сирии.

    Она добавила, что сейчас необходимо создать все условия, чтоб избежать в Ливии войны.

    Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также выразил опасения, что вооруженный конфликт в Ливии может перерасти в полномасштабную гражданскую войну.

    После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году страна де-факто перестала существовать как единое государство. Сейчас в Ливии установлено двоевластие. Вопрос урегулирования ливийского конфликта остается открытым, напомнило РИА ФАН.