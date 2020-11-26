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    26 ноября 2020, 14:19

    Меркель предложила закрыть все горнолыжные курорты в Европе

    Алена Макаренко

    Нужно полностью закрыть все горнолыжные курорты в Европе до 10 января 2021 года. Этого намерено добиться правительство Германии. С таким заявлением выступила канцлер Германии Ангела Меркель во время выступления в бундестаге с правительственным заявлением, сообщило издание Welt.
    Меркель предложила закрыть все горнолыжные курорты в Европе

    «Приближается лыжный сезон. Мы будем стараться договориться в Европе о возможности закрытия всех горнолыжных комплексов», — отметила она.

    Такая мера необходима, чтобы туристы не заразились коронавирусом. Власти Германии призывают отказаться от поездок в лыжный сезон.

    Неодобрительные выкрики раздались среди представителей фракции «Альтернатива для Германии». Кроме того, Швейцария и Австрия уже выразили несогласие с подобным заявлением, отметила «Русская планета».

    Меркель также не исключила, что локдаун в ряде регионов Германии продлится до начала января. Она призвала граждан набраться терпения и пообещала, что власти не оставят никого в беде.

    «Есть определенные отрасли, которые несут бремя для общества в целом», — отметила канцлер.

    Меркель заявила, что не исключает появления вакцины от COVID-19 до католического Рождества. Медицинский препарат предложат сотрудникам в медицинской сфере.

    По словам канцлера, зима будет сложной, но и она закончится.