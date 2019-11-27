Меркель: поддержание НАТО — в интересах Германии
Канцлер ФРГ Ангела Меркель обозначила, что поддержка Североатлантического Альянса находится в интересах Берлина. Политика процитировали «Известия».
По словам Меркель, НАТО — это оплот мира и свободы, и Германия должна благодарить американских партнеров за существование военного блока, поскольку в одиночку Европа себя защитить не в состоянии.
«Поддержание НАТО находится в наших собственных интересах, это так же важно или даже важнее, чем во времена холодной войны», — подчеркнула канцлер.