Меркель переговорила с Эрдоганом

Канцлер Германии Ангела Меркель провела переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, написал ТАСС.

«Канцлер снова подчеркнула значение всеобъемлющих и конструктивных отношений между ЕС и Турцией», — заявил он.

Стороны также подчеркнули необходимость предоставить соразмерный доступ к гуманитарной помощи для сирийцев, находящихся в бедственном положении, написал RT.

Кроме того, Меркель и Эрдоган согласились, что следует поддержать новое переходное правительство в Ливии. Для этого необходимо снабдить всем необходимым жителей страны и подготовить выборы «до конца года».

«Канцлер подчеркнула, что скорейшее начало вывода иностранных боевиков [из Ливии] было бы важным сигналом», — отметил Зайберт.

В начале февраля после переговоров при посредничестве ООН были избраны премьер-министр единого правительства Ливии Абдель Хамид Дбейба и три члена Президентского совета. Главная задача новых органов власти в Триполи — объединение разрозненных структур по всей стране, подготовка и проведение президентских и парламентских выборов в Ливии 24 декабря.