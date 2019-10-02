Меркель отказалась считать согласование «формулы Штайнмайера» поводом для отмены санкций

«Что касается Украины, то мы достигли прогресса, но еще много дальнейших шагов последует. Это то, что можно сейчас сказать, а не то, что мы уже можем снимать санкции», — заявила политик, комментируя встречу контактной группы в Минске.

Реинтеграцию Донбасса учли в бюджете Украины Подробнее

Газета «Известия» сообщила, что Меркель особо отметила, что теперь есть повод для сбора стран «нормандской четверки». Саммит точно пройдет в Париже, и сейчас участники обсуждают дату.

Согласование «формулы Штайнмайера» произошло в минувший вторник, 1 октября. Договоренность предполагает выполнение нескольких пунктов для урегулирования ситуации в Донбассе. В частности, прекращение огня, разведение войск, закон об амнистии боевиков, проведение местных выборов на территории регионов Донецкой и Луганской областей по украинскому законодательству с предоставлением на это время особого статуса региону.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «формулу Штайнмайера» возьмут за основу для закона об особом статусе Донбасса. Сегодня глава украинского правительства Алексей Гончарук отметил, что в проекте бюджета на следующий год учли реинтегрированный статус Донбасса.