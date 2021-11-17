Меркель обвинили создании тайного военного бюро после отставки

После ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии в ее бюро останутся работать девять человек. Финансировать деятельность организации будут за счет неиспользуемых позиций в Минобороны. В парламенте заявили, что политик намерена создать теневое ведомство.

Документ министерства финансов с указанием заработных плат привела газета Spiegel. Оклад руководителя офиса и его заместителя составит 10,4 тысячи евро. Работать в бюро будут референты, секретари и водители — таких позиций по две на каждую должность.

Обеспечение работы бюро экс-канцлеров и президентов Германии ранее критиковали. В 2019 году, напомнили в материале, комитет немецкого правительства по бюджету выступил за ограничение штата организации пятью позициями. Оплачиваются они за счет средств государственного бюджета.

Представитель партии «Левые» Гезине Лецш напомнила, что Ангела Меркель всегда «позиционировала себя как непритязательного канцлера». Но теперь, видимо, ситуация изменится.

«Изобильное оснащение ее будущего бюро производит впечатление, словно она хочет создать теневое ведомство канцлера», — привело РИА «Новости» слова Лецш.

Она предположила, что у действующего министра финансов Олафа Шольца есть долги перед Меркель. Именно этим фактом парламентарий объяснила «сверхобеспечение персоналом».