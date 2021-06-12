Канцлер Германии Ангела Меркель уже обсуждала с американским президентом после его инаугурации в январе газопровод «Северный поток — 2». Об этом сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники.

По данным издания, Байден заявил, что США рассматривают в качестве компромисса возможность временного отключения газопровода, если транзит российского газа через Украину ограничат. В Белом доме уверены, пишет газета, что инициатива должна исходить именно от немецкой стороны. Смысл американского предложения по проекту состоит в том, чтобы не дать России «использовать газопровод как оружие против Украины», подчеркнули в Handelsblatt.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что российское руководство может прекратить транзит газа после того, как заработает «Северный поток — 2».

4 июня президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил об окончании укладки первой нитки «Северного потока — 2». 11 июня на газопроводе начались пусконаладочные работы — трубы стали заполнять голубым топливом.