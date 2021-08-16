Меркель обсудила с Макроном эвакуацию людей из Афганистана

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонные переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Стороны обсудили ход эвакуации людей из Афганистана.

«Сегодня я провела телефонный разговор с французским президентом Эммануэлем Макроном. Мы будем интенсивно согласовывать действия по вопросам эвакуации», — заявила Меркель во время выступления на пресс-конференции. Цитату привел ТАСС.

По словам канцлера, стороны будут и дальше обсуждать принятие возможных совместных решений.

Как сообщил таблоид Bild, первый самолет бундесвера прилетел в Кабул. Лайнер мог сесть в аэропорту из-за собравшихся на посадочной полосе людей. Военно-транспортный Airbus A400M кружил над городом, ожидая разрешения на посадку. В итоге самолет решили вернуть в Ташкент.

Люди стали бежать в аэропорт после захвата Кабула. Талибы* ворвались в город после начала вывода американских войск. Президент Афганистана Ашраф Гани уже покинул страну. Свое решение он объяснил нежеланием доводить ситуацию до бойни. Также из города уехали военные и чиновники. В результате штурма аэропорта местными жителями погибли семь человек.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.