Меркель объяснила, почему Германия покупала российский газ

До последнего времени правительство Германии закупало российский газ из соображений выгоды для немецкой промышленности. Об этом в интервью редакционному объединению RND рассказала бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Таким образом она объяснила, почему Германия предпочитала использовать трубопроводный газ из России, а не сжиженный природный газ (СПГ).

«Немецкая экономика сделала выбор в пользу трубопроводных поставок газа из России, потому что он был экономически дешевле, чем сжиженный газ из Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ, а позднее и из США», — сказала Меркель.

Также она раскрыла подробности своей внешнеполитической деятельности на посту канцлера. По ее словам, контакты с Россией обуславливались попыткой налаживания международных связей. Меркель отметила, что именно поэтому она поддержала проект по созданию трубопровода «Северный поток — 2». Однако согласие на его реализацию бывший канцлер дала только после заключения Минских соглашений.