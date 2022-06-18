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    18 июня 2022, 13:10

    Меркель объяснила, почему Германия покупала российский газ

    Экс-канцлер ФРГ Меркель сказала, что для Германии выгоднее покупать газ из РФ, а не СПГ

    Анна Усачева

    До последнего времени правительство Германии закупало российский газ из соображений выгоды для немецкой промышленности. Об этом в интервью редакционному объединению RND рассказала бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель.

    Меркель объяснила, почему Германия покупала российский газ

    Таким образом она объяснила, почему Германия предпочитала использовать трубопроводный газ из России, а не сжиженный природный газ (СПГ).

    «Немецкая экономика сделала выбор в пользу трубопроводных поставок газа из России, потому что он был экономически дешевле, чем сжиженный газ из Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ, а позднее и из США», — сказала Меркель.

    Также она раскрыла подробности своей внешнеполитической деятельности на посту канцлера. По ее словам, контакты с Россией обуславливались попыткой налаживания международных связей. Меркель отметила, что именно поэтому она поддержала проект по созданию трубопровода «Северный поток — 2». Однако согласие на его реализацию бывший канцлер дала только после заключения Минских соглашений.