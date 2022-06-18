Меркель объяснила, почему Германия покупала российский газ
Экс-канцлер ФРГ Меркель сказала, что для Германии выгоднее покупать газ из РФ, а не СПГ
До последнего времени правительство Германии закупало российский газ из соображений выгоды для немецкой промышленности. Об этом в интервью редакционному объединению RND рассказала бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Таким образом она объяснила, почему Германия предпочитала использовать трубопроводный газ из России, а не сжиженный природный газ (СПГ).
«Немецкая экономика сделала выбор в пользу трубопроводных поставок газа из России, потому что он был экономически дешевле, чем сжиженный газ из Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ, а позднее и из США», — сказала Меркель.
Также она раскрыла подробности своей внешнеполитической деятельности на посту канцлера. По ее словам, контакты с Россией обуславливались попыткой налаживания международных связей. Меркель отметила, что именно поэтому она поддержала проект по созданию трубопровода «Северный поток — 2». Однако согласие на его реализацию бывший канцлер дала только после заключения Минских соглашений.