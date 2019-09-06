Меркель не встала во время исполнения гимнов Германии и Китая

Немецкий канцлер Ангела Меркель прибыла с визитом в КНР. Вместе с премьером Госсовета Китая Ли Кэцяном она сидя слушала государственный гимн Германии.

Официальную церемонию приветствия иностранного лидера провели на площади перед Домом народных собраний. При этом температура воздуха равнялась почти +30 градусам, сообщило РИА «Новости».

В центр Пекина Меркель привез кортеж автомобилей, предназначенных для высшего ранга китайских чиновников «Хунци». Встречал канцлера ФРГ Ли Кэцян.

Судя по внешнему виду, Ангела Меркель чувствовала себя хорошо и внимательно слушала своего китайского коллегу.

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На площади установили пьедестал. За ним лидеры стран и главы правительств обычно стоя прослушивают гимны во время торжественных церемоний. Однако для Меркель и Ли Кэцяна поставили два деревянных стула. На них политики сидели, когда играл гимн ФРГ. Китайский гимн премьер Госсовета КНР слушал стоя.

После торжественной церемонии канцлер Германии и ее китайский коллега отправились на переговоры и деловые встречи.

У Ангелы Меркель уже было несколько приступов сильной дрожи на публике. По официальной версии, немецкий лидер чувствует себя хорошо.