Меркель не поднялась со стула под гимн Казахстана. Видео

Канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым слушала гимн чужой страны сидя. Это подтвердили в правительстве ФРГ.

В Сети появилось видео, на котором глава Казахстана, заслышав звуки гимна, тут же встает со стула. Ангела Меркель этого не сделала и осталась сидеть.

Ангела Меркель упала на сцене. Видео Подробнее

«Это не фейк, канцлер слушала гимн сидя», — сообщили в правительстве Германии.

В СМИ появились предположения, что подобное поведение в нарушение международного протокола связано с состоянием здоровья канцлера. В бундестаге уверяют, что Меркель чувствует себя хорошо, однако за последние полгода было зафиксировано несколько случаев, когда публично политик испытывала сильную дрожь.

Меркель слушала сидя гимн Китая, когда приехала туда в сентябре. Эта же ситуация повторилась и во время посещения Индии в ноябре.