Канцлер Ангела Меркель и власти Германии борются за реализацию проекта «Северный поток — 2» вопреки многим препонам со стороны западных стран. Такое мнение высказал политолог Александр Рар.

«Меркель приходится нелегко. Оцените ту мужественную борьбу, которую правительство Германии ведет за „Северный поток — 2“», — заявил эксперт в интервью «МК».

По его мнению, газопровод будет достроен, Россия и Германия сохранят свое лицо, но перед этим их ждет много испытаний. Политолог считает, что противники проекта будут использовать все возможные инструменты, чтобы осложнить строительство. Также они хотят добиться, чтобы газопровод функционировал лишь на половину своей проектной мощности.

Однако если представить, что российский проект отменился, то Германия сильно бы пострадала. Ей пришлось бы решать с РФ вопросы компенсации. Немцы погрязли бы в судебных разбирательствах.

«Доверие к Германии со стороны России будет подорвано. Немецкий бизнес понесет потери. Нам это абсолютно не нужно», — подчеркнул Рар.

Депутат бундестага Вальдемар Гердт в разговоре с «360» заявил, что Германия до последнего будет сражаться за возможность строительства газопровода. Ведь в случае успешной реализации проекта цены на газ в Европе снизятся.

«Северный поток — 2» будет состоять из двух ниток газопровода. Их общая мощность 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубы протянут от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта выступили США, которые хотят продавать в ЕС своей сжиженный природный газ, Украина и некоторые другие европейские страны. В декабре 2019 года из-за американских санкций строительство пришлось остановить.