Меркель назвала условие для снятия санкций с России

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что санкции европейских стран против России должны действовать до тех пор, пока не будет прогресса в достижении минских соглашений по Донбассу.

Об этом Меркель заявила на форуме, который был организован Фондом имени Конрада Аденауэра, пишет ТАСС.

В ходе разговора о политике Германии во время председательства в Совете Евросоюза, которое начнется во второй половине 2020 года, Меркель отметила, что отношения с Москвой станут одним из приоритетных направлений.

При этом, как заметила канцлер Германии, для хороших отношений с Россией есть ряд причин. Среди них ситуация в Сирии и Ливии, здравоохранение, экономика, а также защита климата.

По словам Меркель, с самого начала вступления на свой пост она поддерживала конструктивный диалог с Москвой. Немецкий канцлер также выразила надежду, что председательство Германии в Евросоюзе «даст возможность для новых импульсов в отношениях с Россией».

В начале мая бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что Евросоюз должен отменить все антироссийские санкции на фоне пандемии коронавируса. По его словам, в сложившейся экономической ситуации с Россией необходимо сотрудничать.