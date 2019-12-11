Меркель назвала Путина победителем парижского саммита

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в конце саммита «нормандской четверки», в которой приняли также участие президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский, заявила президенту России Владимиру Путину, что он победитель.

Газ, Донбасс и «всех на всех». Итоги саммита «нормандской четверки» Подробнее

Об этом сообщил журналист газеты «Коммерсантъ», присутствовавший на встрече. Эту фразу Меркель произнесла по окончании ужина, когда участники саммита направлялись на пресс-конференцию по его итогам.

«Сегодня ты победитель», — цитирует ее газета.

Владимир Зеренский позже в интервью заявил, что переговоры завершились вничью.

Встреча в формате «нормандской четверки» состоялась в Париже в Елисейском дворце 9 декабря. Стороны договорились встретиться через четыре месяца. За это время должны быть проработаны планы политического решения проблем Донбасса. В частности, проведения выборов на территории самопровозглашенных республик.

Стороны также договорились об обмене пленными в формате «всех на всех», который должен состояться 31 декабря 2019 года.