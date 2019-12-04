Меркель назвала причину высылки российских дипломатов из Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила, почему Германия выслала российских дипломатов из страны. Об этом она заявила в среду, 4 декабря, на полях саммита НАТО.

«Мы приняли соответствующие меры, поскольку не видели, что Россия оказывает нам поддержку при расследовании этого убийства», — процитировал ТАСС ее слова.

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Она отметила, что готова обсудить этот вопрос с Владимиром Путиным, встреча с которым состоится в Париже. Меркель также подчеркнула свою уверенность в том, что высылка российских дипломатов не станет препятствием для саммита «нормандской четверки».

Посольство России в ФРГ также прокомментировало ситуацию с высылкой своих коллег. Ведомство отметило, что разочаровано этим поступком и рассматривает его «как безосновательный и недружественный шаг».

В среду, 4 декабря, стало известно, что двух российских дипломатов объявили персонами нон гранта в связи с убийством в Берлине гражданина Грузии. В МИД РФ заявили, что в связи с таким решением вынуждены осуществить комплекс ответных мер.

Речь идет об убийстве Торнике Кавтарашвили, который также известен под именем Зелимхан Хангошвили. Преступление произошло в Берлине в конце августа этого года.