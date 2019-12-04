Меркель назвала причину высылки российских дипломатов из Германии
«Мы приняли соответствующие меры, поскольку не видели, что Россия оказывает нам поддержку при расследовании этого убийства», — процитировал ТАСС ее слова.
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Она отметила, что готова обсудить этот вопрос с Владимиром Путиным, встреча с которым состоится в Париже. Меркель также подчеркнула свою уверенность в том, что высылка российских дипломатов не станет препятствием для саммита «нормандской четверки».
Посольство России в ФРГ также прокомментировало ситуацию с высылкой своих коллег. Ведомство отметило, что разочаровано этим поступком и рассматривает его «как безосновательный и недружественный шаг».
В среду, 4 декабря, стало известно, что двух российских дипломатов объявили персонами нон гранта в связи с убийством в Берлине гражданина Грузии. В МИД РФ заявили, что в связи с таким решением вынуждены осуществить комплекс ответных мер.
Речь идет об убийстве Торнике Кавтарашвили, который также известен под именем Зелимхан Хангошвили. Преступление произошло в Берлине в конце августа этого года.