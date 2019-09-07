  • Меркель назвала обмен россиян на украинцев полным надежды сигналом

    07 сентября 2019, 15:59

    Дарья Бунякова

    Россия и Украина совершили шаг по обмену заключенными, который является сигналом полным надежды. Такое заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель.
    Меркель назвала обмен россиян на украинцев полным надежды сигналом

    Политолог назвал цель обмена заключенными между Россией и Украиной

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    «Этот новейший обмен пленными между Россией и Украиной стал полным надежды сигналом. Рада за украинских моряков и Олега Сенцова, которые наконец смогут вернуться домой», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы кабмина Германии.

    Речь идет о 24 украинских моряках, которых задержали в Керченском проливе за нарушение российской границы. Они находились в московских СИЗО. Также Меркель упомянула режиссера Олега Сенцова. Его осудили в России по обвинению в терроризме после попытки подготовки теракта в Крыму.

    Обмен заключенными произошел днем 7 сентября. Двумя специальными рейсами Москва и Киев отправили по 35 освобожденных граждан. Самолеты вылетели в одно и тоже время и приземлились во Внуково и Борисполе.

    По мнению политологов, такой шаг станет началом восстановления отношений между Россией и Украиной. Кроме того, в дальнейшем украинский президент Владимир Зеленский сможет завершить войну в Донбассе, которая длится с 2014 года.