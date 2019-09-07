Меркель назвала обмен россиян на украинцев полным надежды сигналом

Россия и Украина совершили шаг по обмену заключенными, который является сигналом полным надежды. Такое заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель.

Политолог назвал цель обмена заключенными между Россией и Украиной Подробнее

«Этот новейший обмен пленными между Россией и Украиной стал полным надежды сигналом. Рада за украинских моряков и Олега Сенцова, которые наконец смогут вернуться домой», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы кабмина Германии.

Речь идет о 24 украинских моряках, которых задержали в Керченском проливе за нарушение российской границы. Они находились в московских СИЗО. Также Меркель упомянула режиссера Олега Сенцова. Его осудили в России по обвинению в терроризме после попытки подготовки теракта в Крыму.

Обмен заключенными произошел днем 7 сентября. Двумя специальными рейсами Москва и Киев отправили по 35 освобожденных граждан. Самолеты вылетели в одно и тоже время и приземлились во Внуково и Борисполе.

По мнению политологов, такой шаг станет началом восстановления отношений между Россией и Украиной. Кроме того, в дальнейшем украинский президент Владимир Зеленский сможет завершить войну в Донбассе, которая длится с 2014 года.