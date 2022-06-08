Меркель назвала недопустимым запрет русской культуры

Бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель не понравилось поведение российской оперной певицы Анны Нетребко. Однако политик заявила, что запрещать русскую культуру нельзя.

Меркель в интервью телеканалу Phoenix негативно высказалась о политической деятельности Нетребко.

«Она делала политические вещи, которые я осуждаю», — заметила экс-канцлер.

Она подчеркнула, что не стала бы приглашать Нетребко в свой дом, как поступила несколько лет назад.

«Но необходимо сказать совершенно ясно: я не считаю, что сейчас нужно запрещать русскую культуру», — обратила внимание Меркель.

Метрополитен-опера в начале марта заявила, что Анна Нетребко не примет участие в предстоящих постановках из-за нежелания отказаться от публичной поддержки президента России Владимира Путина на фоне ситуации на Украине. Отношения с артисткой разорвали и в Баварской государственной опере.

Нетребко решила поставить концертную деятельность на пазу, но позже заявила в соцсетях о возобновлении выступлений. Она написала, что не поддерживает каких-либо политических лидеров и не состоит в политических партиях. В конце мая стало известно, что певица выступила в итальянском театре «Ла Скала».