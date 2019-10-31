  • Меркель и Зеленский решили договориться с Россией о транзите газа

    31 октября 2019, 03:01

    Анастасия Кукова

    В состоявшемся телефонном разговоре канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленской основной темой обсуждения стала важность соглашения с Россией по транзиту газа.
    Меркель и Зеленский решили договориться с Россией о транзите газа

    Песков: Москва и Киев должны договориться по газу без судебных претензий

    Подробнее

    Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз, полученный от правительства ФРГ, стороны признали, что этого соглашения необходимо достигнуть в самом ближайшем будущем.

    «Канцлер ФРГ Ангела Меркель сегодня побеседовала по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. В центре внимания встречи была подготовка к саммиту в нормандском формате. Канцлер приветствовала недавний прогресс в отводе войск от линии соприкосновения», — сказано в сообщение пресс-службы бундестага.

    Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил перспективы заключения договоренности между Москвой и Киевом по транзиту газа.

    По его мнению, разбирательства в Стокгольмском арбитраже могут сказаться на переговорах отрицательно.