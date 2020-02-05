Меркель и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и Ливии по телефону
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили судьбу Сирии и Ливии. Об этом сообщило ИА Nation News.
СМИ стало известно, что ситуация в ливийском и сирийском регионах стали одной из основных тем в рамках разговора политиков. Однако подробности разговора пока не раскрывают.
Напомним, вооруженный конфликт на территории Сирии и ливийский кризис начались в 2011 году. На фоне убийства Муаммара Каддафи резко ухудшилась ситуация в Ливии. Конфликт в Сирии продолжается в рамках борьбы с боевиками ИГ*.
* «Исламское государство» / ИГИЛ / ИГ — террористическая организация, запрещенная на территории РФ