Меркель и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и Ливии по телефону

СМИ стало известно, что ситуация в ливийском и сирийском регионах стали одной из основных тем в рамках разговора политиков. Однако подробности разговора пока не раскрывают.

Напомним, вооруженный конфликт на территории Сирии и ливийский кризис начались в 2011 году. На фоне убийства Муаммара Каддафи резко ухудшилась ситуация в Ливии. Конфликт в Сирии продолжается в рамках борьбы с боевиками ИГ*.

* «Исламское государство» / ИГИЛ / ИГ — террористическая организация, запрещенная на территории РФ