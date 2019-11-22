Меркель: Германия нуждается в добрососедских отношениях с Россией

По данным информагентства, соответствующее заявление Меркель сделала на съезде ХДС (Христианско-демократический союз), который проходил в Лейпциге. По словам политика, добрососедские отношения с Россией — в интересах Германии, несмотря на наличие спорных вопросов.

Отмечается, что в свое время, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, канцлер ФРГ обозначила неправильность политического исключения России.

«Считаю это стратегически неправильным для нас», — заметила Меркель.