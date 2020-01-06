Меркель, Джонсон и Макрон призвали Иран не выходить из ядерной сделки

Лидеры Франции, Германии и Великобритании в совместном заявлении призвали Иран отказаться от выхода из ядерной сделки. Документ согласовали канцлер ФРГ Ангела Меркель, французский президент Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Борис Джонсон.

Заявление опубликовал в Twitter официальный представитель германского правительства Штеффен Зайберт. Лидеры трех стран призывают Иран отказаться от силовых акций, осуждают недавние атаки на силы западной коалиции в Ираке и «глубоко обеспокоены негативной ролью», которую при этом сыграл Тегеран — главным образом, с помощью подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции.

Этим подразделением командовал иранский генерал Касем Сулеймани, погибший при ударе США 3 января.

Мы призываем Иран к отказу от дальнейших насильственных акций и от их поддержки. Мы настоятельно рекомендуем Ирану отменить любые мероприятия, которые противоречат ядерной сделке. Лидеры Франции, Германии и Великобритании

5 января правительство Ирана объявило о полном отказе от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по своей ядерной программе.

В заявлении иранского правительства говорится, что отныне ядерная программа Тегерана «не будет иметь никаких ограничений» в том, что касается производства обогащенного урана, а также исследований в этой области.