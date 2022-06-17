Меркель допустила, что ее отставка могла послужить причиной эскалации конфликта на Украине

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель предположила, что ее уход с поста стал одной из причин эскалации конфликта на Украине. Такое мнение Меркель озвучила в большом интервью медиагруппе RND.

Экс-канцлер также выразила готовность стать посредником между Россией и Украиной.

«Мой уход мог внести вклад в это, как, например, выборы во Франции, вывод войск из Афганистана или ступор в реализации Минского соглашения», — заявила Меркель.

По поводу посредничества экс-канцлер уточнила, что готова принять участие, но на более позднем этапе. Меркель признала, что незадолго до ухода с поста канцлера пыталась найти решение кризиса на Украине, но не преуспела.

Ранее Меркель заявила, что ей не поступало предложений стать посредником в конфликте на Украине. Она отметила, что «сейчас это не принесет какую-либо пользу».