Меркель чуть не уснула на пресс-конференции

Канцлер ФРГ Ангел Меркель чуть не уснула во время общения с соотечественниками в прямом эфире. Когда политику задали вопрос об антиковидных мерах, она прикрыла глаза.

Во время онлайн-встречи обсуждался вопрос о необходимости вакцинации, ношения масок и соблюдения социальной дистанции, а также тестирования на коронавирус. Меркель подчеркнула, что немецкое правительство старается избежать второго локдауна, который может произойти осенью.

«Пандемия еще не позади, несмотря на вакцинацию, несмотря на, что многое делать уже проще, что мы уже не столь быстро приближаемся к перегрузке системы здравоохранения», — сказала она. Ее процитировало РИА «Новости».

При этом Меркель заметила, что с высоким уровнем вакцинации можно нормально жить и система здравоохранения не будет перегруженной. Она добавила, что сейчас немецкие власти стараются всячески избежать коллапса в системе здравоохранения.

Меркель заявила, что темпы вакцинации пока недостаточны. Германия намерена привить более 80% жителей страны.