Меркель анонсировала расширение санкций ЕС против Белоруссии

Евросоюз расширит экономические санкции против Белоруссии и создаст новые списки лиц и организаций, против которых будут действовать ограничения. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступила канцлер Германии Ангела Меркель.

Глава правительства Германии напомнила, что соответствующее решение лидеры стран Евросоюза приняли на прошедшем в Брюсселе саммите.

Меркель подчеркнула, что все участники прошедшего заседания пришли к выводу, что Белоруссия нарушила международные правила, когда принудила экипаж самолета Ryanair сесть в аэропорту Минска.

Канцлер особо подчеркнула, что у Евросоюза нет данных о причастности России к этой ситуации.

В итоговом заявлении саммита лидеры стран Евросоюза заявили о необходимости ввести адресные экономические санкции против Белоруссии и расширить уже действующие ограничительные списки в отношении граждан и компаний республики.

Отдельно они потребовали запретить полеты белорусских авиакомпаний над территорией Евросоюза. В том числе не давать им посадку в аэропортах. Европейских перевозчиков призвали не заходить в воздушное пространство республики.

Окончательное решение по новым санкциям примет Европейский совет во главе с председателем Шарлем Мишелем.

Самолет перевозчика Ryanair экстренно сел в аэропорту Минска в минувшее воскресенье, 23 мая. Во время полета из Афин в Вильнюс экипаж получил сообщение диспетчера о том, что появилась информация о заложенной на борту бомбе. Сегодня Минтранс Белоруссии опубликовал данные переговоров, где представитель воздушной гавани советует сменить курс и сесть в воздушной гавани столицы Белоруссии.

После посадки борт осмотрели, но бомбы там не нашли. Пассажиров отправили на повторный досмотр, где сотрудники спецслужб Белоруссии задержали бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Он находился в международном розыске по нескольким уголовным делам.

После того, как самолет улетел своим курсом, в Минске осталась россиянка Мария Сапега. В Министерстве иностранных дел России уточнили, что девушку задержали по подозрению в совершении преступлений. По каким именно статьям проходит россиянка, неизвестно. С родственниками Марии уже встретился российский консул и рекомендовал им адвоката. Сегодня стало известно, что россиянку арестовали на два месяца.