Мир 28 ноября 2023, 16:33 Мэрия Турку решила снести бывшее здание генконсульства России в Финляндии Yle: мэрия Турку выкупила у Финляндии бывшее здание генконсульства России Unsplash

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Мэрия города Турку выкупила у государства здание, в котором раньше располагалось генеральное консульство России в Финляндии. Об этом сообщила телерадиовещательная компания Yle.

Здание площадью две тысячи квадратных метров обошлось городу в 1,6 миллиона евро. В качестве генконсульства дом служил с ноября 1967 года. Согласно заключенным ранее соглашениям, аренду за здание выплачивала не Россия, а МИД Финляндии.

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«Турку покупает бывшее генконсульство России. Городской совет принял решение единогласно вчера, в понедельник», — отметило издание.

Мэрия финского города запланировала снести бывшее генконсульство и построить на этом месте детский сад.

Ранее руководство Финляндии решило закрыть почти все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. На этот шаг финская сторона пошла из-за увеличившегося потока беженцев из стран Ближнего Востока и Африки. Сейчас на российско-финской границе работает только один КПП «Райа-Йоосеппи — Лотта».