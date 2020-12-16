Мэрия Парижа заплатит €90 тысяч из-за избытка женщин-руководителей
Глава города Анн Идальго назвала это решение абсурдным. Выступая на заседании городского совета, она заявила, что в одновременно испытала радость, узнав о штрафе за то, что администрация города «стала слишком феминистской», сообщил журнал Paris Match. Среди высших руководителей мэрии 11 женщин и пять мужчин.
Глава города отметила, что штраф «явно абсурден, несправедлив, безответственен и опасен». Идальго призвала выплатить его вскладчину — с участием руководительниц департаментов, а также сотрудниц генерального секретариата и всех желающих из числа муниципальных депутатов.
Назначения в мэрии Парижа произошли еще в 2018 году. По закону, женщин-руководителей должно быть минимум 40%, в идеале соотношение мужчин и женщин должно быть равным. Сейчас в парижской мэрии 47% руководителей женщины.
В августе 2019 года была принята поправка, которая позволяет избежать штрафа за диспропорцию среди топ-менеджеров, если организация сознательно берет на работу больше женщин. Эта поправка была принята посла назначений в Париже, поэтому не действует в данном случае.