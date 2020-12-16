Мэрия Парижа заплатит €90 тысяч из-за избытка женщин-руководителей

Министерство государственной службы Франции выписало штраф парижской мэрии за то, что на руководящих постах там слишком много женщин. Мэрия заплатит 90 тысяч евро.

Глава города Анн Идальго назвала это решение абсурдным. Выступая на заседании городского совета, она заявила, что в одновременно испытала радость, узнав о штрафе за то, что администрация города «стала слишком феминистской», сообщил журнал Paris Match. Среди высших руководителей мэрии 11 женщин и пять мужчин.

Глава города отметила, что штраф «явно абсурден, несправедлив, безответственен и опасен». Идальго призвала выплатить его вскладчину — с участием руководительниц департаментов, а также сотрудниц генерального секретариата и всех желающих из числа муниципальных депутатов.

Назначения в мэрии Парижа произошли еще в 2018 году. По закону, женщин-руководителей должно быть минимум 40%, в идеале соотношение мужчин и женщин должно быть равным. Сейчас в парижской мэрии 47% руководителей женщины.

В августе 2019 года была принята поправка, которая позволяет избежать штрафа за диспропорцию среди топ-менеджеров, если организация сознательно берет на работу больше женщин. Эта поправка была принята посла назначений в Париже, поэтому не действует в данном случае.