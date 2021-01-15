Мэрия Мадрида попросила признать город зоной катастрофы

Отмечается, что ущерб от сильнейшего за последние несколько десятилетий снегопада оценили практически в 1,4 миллиарда евро. По словам мэра, в настоящий момент Мадрид парализован. В городе закрыли почти все магазины, рестораны, парикмахерские и другие заведения, сайт «Русская планета».

Последствиями стихии стали уничтоженные деревья и насаждения. Большая часть дорог еще не расчищена.