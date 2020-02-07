Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Останки Николая Ивановича Кузнецова захоронены на Холме Славы во Львове. Начальник управления охраны исторической среды Львовского городского совета Лилия Онищенко рассказала, что административный суд принял решение о перезахоронении останков в Широкореченском военно-мемориальном комплексе в Екатеринбурге. Об этом просила племянница разведчика. Также это соответствует заключению Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий 2017 года.
«Я понимаю, что есть решение суда и мы обязаны этот вопрос рассматривать. И его нужно рассматривать в рамках государственной политики», — заявил Садовый.
Мэр обещал вернуться к вопросу о передаче останков после толкования ситуации Службой безопасности Украины и Министерством иностранных дел.
Отмечается, что могилу Героя Советского Союза, разведчика Николая Кузнецова неоднократно оскверняли вандалы.
Напомним, Кузнецов в годы Великой Отечественной войны выдавал себя за немецкого обер-лейтенанта и добывал информацию на территории Украины. Он смог ликвидировать нескольких высокопоставленных немецких чиновников и генералов. Кроме того, он смог заранее предоставить сведения о готовящемся покушении на Сталина и наступлении немцев на Курской дуге. Кузнецова убили украинские националисты в 1944 году в селе Боратин Львовской области.