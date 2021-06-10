Жители омской деревни попросили Мергель помочь положить асфальт

Жители деревни Верхний Карбуш в Омской области записали видеообращение канцлеру Германии Ангеле Меркель. Они попросили помочь им с асфальтированием одной из дорог.

«Уважаемая Ангела Меркель, сегодня к вам обращаются жители деревни Верхний Карбуш, которая была основана на рубеже XIX и XX веков русскими немцами. Обращаемся к вам за помощью сделать дорогу», — сказала местная жительница в видеообращении.

Она добавила, что с проблемой уже обращались в правительство, но чиновники население деревни не услышали.

«Ведь наше правительство помогает другим странам, поэтому мы бы очень хотели обратиться к вам, поскольку здесь много людей, корни у которых немецкие», — продолжила женщина.

В конце ролика она выразила надежду, что российские власти не обидятся за обращение омичей к лидеру другой страны.