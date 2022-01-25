Mercedes-Benz Шумахера выставят на аукционе Bonhams во Франции

Во Франции на аукционе Bonhams выставят универсал Mercedes-Benz C63 AMG, принадлежащий Михаэлю Шумахеру. Об этом сообщил портал Carscoops.

Немецкий гонщик получил этот автомобиль в качестве служебного транспорта в 2010 году. Тогда он выступал в заводской команде Mercedes GP Petronas.

Организаторы аукциона, который состоится 3 февраля, хотят выручить за автомобиль от 57 тысяч до 110 тысяч долларов, написала «Политика сегодня».

Михаэль Шумахер семь раз становился чемпионом мира. Он является абсолютным рекордсменом по числу побед за один сезон, быстрых кругов, а также чемпионских титулов подряд.