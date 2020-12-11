Mercedes-Benz Элвиса Пресли продается на аукционе в США
В Соединенных Штатах на торги выставлен Mercedes-Benz 600, который принадлежал королю рок-н-ролла Элвису Пресли. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на сайт аукциона Bring a Trailer.
По данным издания, певец приобрел это авто в 70-х годах за 15 500 долларов. Через какое-то время Пресли отдал машину своему другу Джимми Вельвету. Она оставалась у него до смерти артиста, а затем Mercedes-Benz передали в дом-музей Пресли. Отмечается, что у автомобиля сменилось несколько владельцев. Последний раз его купили в начале нулевых.