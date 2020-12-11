Mercedes-Benz Элвиса Пресли продается на аукционе в США

По данным издания, певец приобрел это авто в 70-х годах за 15 500 долларов. Через какое-то время Пресли отдал машину своему другу Джимми Вельвету. Она оставалась у него до смерти артиста, а затем Mercedes-Benz передали в дом-музей Пресли. Отмечается, что у автомобиля сменилось несколько владельцев. Последний раз его купили в начале нулевых.