Mercedes-Benz c зенитной установкой заметили в Монголии

В Монголии заметили Mercedes-Benz c зенитной установкой. Там сегодня закончились совместные учения «Селенга-2021». По данным пресс-службы Восточного военного округа, активная фаза с участием подразделений ВВО и монгольской армии была проведена на высокогорном полигоне Дойтын Ам.

Как выяснилось, грузовики Unimog использовали монгольские военнослужащие — пушки были установлены на платформах грузовых вездеходов Mercedes-Benz Unimog U5000.

В рамках учений российские подразделения использовали танки Т-72Б3 и боевые машины пехоты БМП-2. Монгольские солдаты задействовали танки Т-72А и бронетранспортеры БТР-70М. С артиллерийской стороны помощь оказывали гаубицы и реактивные системы залпового огня.

В учениях приняли участие около 1,5 тысячи человек и более 200 единиц боевой техники. За учениями наблюдали премьер-министр и министр обороны Монголии. Также в рамках учений прошли спортивные соревнования. Военные пробовали свои силы в монгольской национальной борьбе, футболе, волейболе, стрельбе из пистолета Макарова и военизированной эстафете.

В конце сентября на полигоне Опук в Крыму стартовали масштабные учения ВДВ. Они продлились три дня.