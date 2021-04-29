Мэра таджикского города ранили во время перестрелки на границе с Киргизией

Мэра таджикского города Исфара ранили во время стрельбы на границе с Киргизией. Столкновения там начались с самого утра.

«Мэр Исфары Баховаддин Баходурзода получил огнестрельное ранение в плечо», — сказали РИА «Новости» в мэрии города.

Представитель городской администрации добавил, что состояние мэра стабильное, врачи не беспокоятся за его жизнь.

Вооруженное столкновение началось на границе Киргизии и Таджикистана утром в четверг, 29 апреля. Причиной стала спорная приграничная территория около водораспределительного пункта «Головной». Граждане Таджикистана попытались установить камеры видеонаблюдения на столбах, представители киргизской стороны в ответ на это начали их спиливать.

Обе стороны обвиняют друг друга в том, что они первыми открыли огонь. Со стороны Киргизии и Таджикистана есть жертвы, данные о них и о пострадавших разнятся.

Протяженность границы Таджикистана и Киргизии составляет около 980 километров. На ней до сих пор остались десятки спорных участков. На некоторых из них периодически возникают стычки между местными жителями и пограничниками.