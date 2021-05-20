Мэра Рио-де-Жанейро оштрафовали за посещение бара без маски

Мэра Рио-де-Жанейро Эдуардо Паеса оштрафовали за посещение общественного заведения без маски, сообщила радиостанция «Жовен пан».

По словам журналистов, размер денежного наказания Паеса составил 562 реала иди 110 долларов. В баре мужчина вместе с другими гостями пел самбу. Об этом мероприятии узнал местный адвокат и доложил в прокуратуру. Он попросил оштрафовать главу администрации города, написал сайт «Политика сегодня».

«Сам факт того, что мэр поет в баре, — уже повод для скопления людей, а этого сейчас делать не стоит», — заявил Паес.

Глава Рио-де-Жанейро извинился перед местными жителями и отметил, что брать с него пример во время пандемии коронавируса недопустимо. Штраф был оплачен 10 мая — в день, когда его выписали.