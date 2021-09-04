Мэра Риги Стакиса оштрафовали за торговлю чаем в бытность депутатом

Мэру Риги Мартиньшу Стакису выписали штраф 70 евро за то, что два года назад принадлежащая ему компания Innocent PRO заключила договор с компанией Austrumlatvijas koncertzale на поставку кофе и чая. Тогда он был депутатом сейма, а закон Латвии запрещает парламентариям быть членами коммерческих обществ, которые заключают подобные договоры. Об этом сообщило агентство LETA.

По данным сайта агентства, сумма контракта, который стороны подписали в сентябре 2019 года, составил 2626 евро.

Во время чемпионата мира по хоккею, который прошел этой весной в Риге, Стакис велел убрать с центральной площади государственные флаги России и Белоруссии. Вместо них повесили флаг ОКР и бело-красно-белое полотнище. Белорусская генпрокуратура завела против начальника уголовное дело о разжигании национальной вражды.

Спустя несколько дней после этого официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Стакиса внесли в список людей, которым запрещено въезжать на территорию страны. Сам он ничуть не расстроился после введения этой санкции и заявил, что в Россию не собирался.