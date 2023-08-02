Мир 02 августа 2023, 15:11 Мэра Одессы заподозрили в создании преступной группы НАБ Украины заявило о создании мэром Одессы Трухановым преступной группы

Читать 360tv в

Мэр Одессы Геннадий Труханов вместе с 15-ю городскими чиновниками входил в состав объединенной преступной группировки, которая нелегально получила земельные участки и легализовала преступно полученные доходы на общую сумму 689 миллионов гривен (более 18,6 миллиона долларов). Об этом в своем Telegram-канале сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБ).

Организатором схемы ведомство назвало бизнесмена Владимира Гарантерника, известного местным жителям как неформальный «хозяин» Одессы. Кроме него, в деле фигурируют сотрудники мэрии, а также руководители строительной компании «Будова».

Реклама

Дорогие участки земли застройщики получали двумя путями. Городской совет передавал их коммунальному предприятию, которое передавало землю в аренде девелоперу, который начал возводить там жилые дома и продавать квартиры.

Если на хорошем участке уже находились строения, то сначала их брали в аренду и приватизировали для последующего сноса и застройки.

По данным НАБ, при помощи двух этих схем Галантерник помог застройщикам получить участки в самых дорогих районах Одессы, взяв на себя все решения с местными властями. За свои услуги предприниматель получал деньги и квартиры, которые передавал чиновникам в знак благодарности. Всего таким способом девелоперы получили шесть земельных участков в прибрежной зоне Одессы.

В начале мая этого года мэра Одессы Геннадия Труханова арестовали по делу о растрате более 92 миллионов гривен из городского бюджета. Выяснилось, что градоначальник выкупил двойной цене здание завода «Краян». За решеткой Труханов провел менее суток. Его выпустили под залог в 13 миллионов гривен.