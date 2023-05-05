Мир 05 мая 2023, 20:06 Мэра Одессы Труханова выпустили из СИЗО под залог Мэра Одессы Геннадия Труханова выпустили из СИЗО под залог в 13 млн гривен РИА «Новости»

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Мэра Одессы Геннадия Труханова выпустили из следственного изолятора под залог. Об этом сообщило РБК.

Он вышел из-под ареста под залог в размере 13 миллионов гривен — это порядка 27,5 миллиона рублей. По имеющимся данным, за высвобождение Труханова деньги передал парламентарий горсовета Одессы Дмитрий Танцюра.

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В четверг, 4 мая, одесского градоначальника арестовали по обвинению в растрате государственного бюджета. Дело против Труханова актуализировали в апреле. Его подозревают в растрате более 92 миллионов гривен, а также в купле-продаже здания предприятия в государственную собственность по завышенной стоимости. Дело находится на рассмотрении уже около пяти лет.

По данным издания «Украина.ру», в 2016 году одесские власти продали строение за 11,5 миллиона гривен. В здании провели ремонт, после которого продали постройку обратно, но уже за 185 миллионов. Труханов подвергался критике за то, что выступил против сноса памятника Екатерине II в Одессе. Его подозревали проверить градоначальника в связях с Россией.