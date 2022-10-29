Мэра Одессы проверят СБУ и МВД из-за петиции о пророссийских взглядах | 360°

Мир 29 октября 2022, 19:08 Мэра Одессы проверят СБУ и МВД из-за петиции о пророссийских взглядах Зеленский потребовал МВД и СБУ проверить мэра Одессы Труханова РИА "Новости"

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Украинский президент Владимир Зеленский поручил СБУ и МВД организовать проверку в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова. Об этом сообщило РИА «Новости».

Поводом для проверки послужила петиция на сайте Зеленского, согласно которой украинцы просят обратить внимание на действия и высказывания Труханова.

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Автор петиции пояснил, что мэр Одессы является гражданином России и придерживается пророссийских настроений. Он предложил лишить градоначальника гражданства Украины и инициировать уголовное преследование. Обращение набрало уже необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей.

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«Мною отправлены письма в Службу безопасности Украины и Министерство внутренних дел Украины с просьбой проверить изложенные сведения», — ответил Зеленский на петицию.

Президент подчеркнул, что вопросы лишения гражданства и уголовного преследования не находятся в его компетенции. Однако он обещал передать результаты проверки уполномоченным органам.

В одном из интервью Труханов выступил против сноса памятника российской императрице Екатерине II и выразил обеспокоенность ростом ненависти «ко всему русскому». При этом историко-топонимическая комиссия предложила переименовать 164 улицы в Одессе, в названиях которых есть связь с Россией и Белоруссией, сообщило ИА НСН.