Мир 04 мая 2023, 17:22 Мэра Одессы арестовали по делу о растрате бюджета Суд на Украине арестовал мэра Одессы Труханова по делу о растрате более 92 млн гривен РИА «Новости»

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Мэра Одессы Геннадия Труханова арестовали по делу о растрате государственного бюджета, сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины. В ведомстве добавили, что подробности опубликуют позже.

Дело в отношении Труханова актуализировали в апреле, напомнило издание «Украина.ру». Журналисты напомнили, что в 2016 году власти Одессы продали здание частной организации за 11,5 миллиона гривен. В нем сделали небольшой ремонт, после чего продали обратно — за 185 миллионов.

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Схемой заинтересовались власти. По версии следствия, вырученные от продажи здания деньги представители частной фирмы попытались перевести на счет компании с признаками фиктивной деятельности. По мнению украинских правоохранителей, манипуляции нанесли бюджету Одессы ущерб на сумму 92 миллиона гривен.

В октябре прошлого года Труханов выступил против сноса памятника Екатерине II в городе, за что подвергся критике. На Украине создали петицию с требованием проверить градоначальника на наличие связей с Россией.