Мэра Нью-Йорка заподозрили в растрате бюджетных средств

Следственный департамент Нью-Йорка заподозрил мэра города Билла де Блазио в использовании бюджетных средств в личных и политических целях. Информацию об этом сотрудники опубликовали в докладе, передал ТАСС.

По данным доклада, чиновник минимум 7-8 раз разрешал своему сыну пользоваться служебной охраной для поездок на учебу. Также с помощью охраны был организован переезд дочери мэра из Бруклина на Манхэттен.

Также мэра подозревают в краже 320 тысяч долларов, которые были потрачены на предвыборную компанию в 2019 году, передало ИА НСН.