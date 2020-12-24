Кличко сделал селфи с фанаткой на похоронах мэра Харькова
Об этом сообщило издание «Думская». По данным газеты, во время похорон к Кличко подошла женщина, которая попросила его с ней сфотографироваться — глава Киева согласился.
На фото видно, что он взял телефон и стал позировать для селфи с девушкой — для этого он снял медицинскую маску. Сама поклонница Кличко для фото с ним опустила медицинскую маску. Фото сделали в фойе театра оперы и балета имени Лысенко, где проходила церемония прощания.
«Вести.ua» отметили, что во время похорон Кернеса неизвестные устроили фейерверк. По данным начальника полиции Харьковской области, снаряды запустили в районе станции метро «Киевская». Сейчас полиция выясняет подробности случившегося.
Геннадий Кернес попал в берлинскую клинику в сентябре — ему диагностировали коронавирус. Кроме того, сообщалось, что у него случился инсульт, после которого чиновник потерял возможность разговаривать. 11 декабря у Кернеса отказали почки, его подключили к аппарату гемодиализа. Мэр Харькова скончался 17 декабря — ему был 61 год.