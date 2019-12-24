Мэра города убили на рождественском празднике в Мексике. Всего погибли шесть человек

Группа вооруженных людей ворвалась на рождественский вечер в мексиканском Халапа-де-Диас и открыла огонь по гостям. В результате нападения погибли шесть человек, в числе которых был глава города.

«Подтверждаю подлое убийство наших коллег: мэра города Халапа-де-Диас Артуро Гарсии и главы муниципалитета Хавьера Терреро», — написал в Twitter сенатор Саломон Хара.

Нападение неизвестных произошло на рождественском празднике Системы комплексного развития семьи (DIF), пишет Sol de Mexico. Во время стрельбы погибли шесть человек.

По предварительным данным, целью атаки был именно глава мексиканского города, который находился на вечеринке вместе со своей семьей и коллегами.

После случившегося бойцы нацгвардии и сотрудники прокуратуры оцепили здание и начали выяснять все обстоятельства произошедшего нападения.

Осенью генпрокуратура штата Оахахи задержала Гарсию. Его подозревали в причастности к похищению людей, но позже предъявили обвинения в незаконном владении оружием. Тогда суд оправдал главу Халапа-де-Диас.