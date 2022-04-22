Мэра Балаклеи обвинили в госизмене за принятие гумпомощи от РФ

Представители Офиса генпрокурора Украины обвинили мэра Балаклеи в государственной измене. Поводом стало согласие главы города принять гумпомощь от российской армии. Об этом сообщили представители ведомства на официальной странице в социальной сети Facebook*.

«Харьковской областной прокуратурой заочно уведомлено о подозрении Балаклейскому городскому главе по факту государственной измены и коллаборационной деятельности (части 2 статьи 111, части 5 статьи 111-1 УК Украины)», — сообщили в Офисе генпрокурора Украины *.

Вооруженные силы (ВС) РФ вместе с армией ЛНР приступили к зачистке Харьковской области 21 апреля. В этот день глава МВД республики Игорь Корнет заявил, что дорога на город освобождена. Также он отметил, что перед зачисткой региона вооруженные подразделения ЛНР объединились на границе республики и Харьковской области. 22 апреля колонна ВС РФ свободно продвинулась по зачищенной дороге.

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