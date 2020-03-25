Мэр Венеции помолился об избавлении от коронавируса
Луиджи Бруньяро, мэр Венеции, помолился об избавлении от коронавируса. Сделал он это перед византийской иконой Богоматери Месопандитиссы в Салюте. Об этом написал «Царьград».
Издание сообщило, что это икона в XVII веке помогла спасти город от чумы.
Видео молитвы Бруньяро опубликовал на странице в своей социальной сети. Он также написал: «доверил не только себя, но и Венецию и всю Италию Санта-Марии делла Салюте».
«В такой трудный период для наших сообществ мы должны верить: вместе, объединившись, мы станем сильнее, чем раньше», — написал он.