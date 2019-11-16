Мэр Венеции обратился к миру с просьбой о помощи городу

«Благодаря вашей помощи Венеция вновь засияет», — написал Бруньяро, оставив в посте не только призыв о помощи, но и банковские реквизиты.

Новая волна наводнения придет в Венецию Подробнее

Кабмин Италии ранее провел срочное заседание и решил выделить на первоначальном этапе ликвидации последствий наводнения 20 миллионов евро. В городе был введен режим чрезвычайного положения из-за того, что уровень воды достиг отметки в 1,87 метра.

Это привело к подтоплению большей части города. В числе затопленных улиц находится и знаменитая площадь Сан-Марко, там уровень воды превысил отметку в один метр. Вода проникала в крипту базилики Святого Марка IX века. Наводнение затронуло собор в шестой раз за 1200 лет. Сейчас площадь закрыта.

Под воду также ушла и набережная Дзаттере, на которой туристы любят устраивать променад. По данным СМИ, жертвами стихийного бедствия уже стали два человека.

Наводнение в Венеции стало крупнейшим, начиная с 1966 года.