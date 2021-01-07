Мэр Вашингтона назвала штурм Капитолия внутренним терроризмом

Штурм Капитолия сторонниками действующего президента США Дональда Трампа был актом внутреннего терроризма. С таким заявлением выступила мэр Вашингтона Муриэл Баузер.

На пресс-конференции в четверг, 7 января, она призвала Объединенную рабочую группу по терроризму «расследовать, задержать и судить всех, кто вошел на территорию Капитолия, уничтожал чужую собственность или чинил акты внутреннего терроризма», пишет РИА «Новости». Также Баузер призвала конгресс создать рабочую группу для расследования произошедшего.

По ее словам, «действующий президент должен быть привлечен к ответственности» за произошедшее. По мнению Баузер, Трамп «хотел того, что произошло».

«То, что произошло вчера — это терроризм», — сказала Браузер. Участников захвата Капитолия мэр Вашингтона назвала «внутренними террористами, которые должны понести наказание», уточнило радио Sputnik.

Накануне сторонники действующего президента США Дональда Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Они захватили здание Конгресса и сорвали заседание по утверждению результатов голосования коллегии выборщиков.

Жертвами штурма стали четыре человека. Одна женщина умерла в больнице, куда была доставлена с огнестрельным ранением. В нее выстрелил полицейский, который пытался остановить ее перед залом заседаний. Еще один молодой человек скончался после падения со строительных лесов, когда пытался проникнуть внутрь здания. Информация еще по двум погибшим пока уточняются.

Протесты и штурм Капитолия в США назвали актом насилия и терроризмом. При этом недавние митинги движения Black Lives Matter в защиту темнокожего населения всячески оправдывались. Также борьбой за демократию называли беспорядки в Гонконге. После таких разных оценок американцев стали обвинять в политике двойных стандартов.