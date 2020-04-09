Мэр Варшавы: власти Польши скрывают информацию о пострадавших от коронавируса

«Вчера кабмин сообщил о восьми смертельных случаях в Варшаве, в то время как свидетельства о смерти, которые я вижу, показывают, что этих жертв было 32», — отметил Тшасковский.

По словам мэра, он уже не один раз замечал расхождения в данных. Глава города уточнил, что заболевших и умерших из-за коронавируса в Польше в реальности больше, чем в официальных сообщениях.

Ранее около 57% граждан Польши отвергли заочный формат голосования на президентских выборах.