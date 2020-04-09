    09 апреля 2020, 10:33

    Мэр Варшавы: власти Польши скрывают информацию о пострадавших от коронавируса

    Ольга Ситникова

    Мэр Варшавы Рафал Тшасковский подчеркнул, что польское правительство оглашает неполную информацию о числе пациентов с коронавирусом и погибших. Об этом сообщил NEWS.ru со ссылкой на телеканал TVN.

    «Вчера кабмин сообщил о восьми смертельных случаях в Варшаве, в то время как свидетельства о смерти, которые я вижу, показывают, что этих жертв было 32», — отметил Тшасковский.

    По словам мэра, он уже не один раз замечал расхождения в данных. Глава города уточнил, что заболевших и умерших из-за коронавируса в Польше в реальности больше, чем в официальных сообщениях.

    Ранее около 57% граждан Польши отвергли заочный формат голосования на президентских выборах.