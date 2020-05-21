Мэр в Перу залез в гроб и притворился мертвым, чтобы избежать штрафа

Инцидент произошел 18 мая. Глава района города Тантара Хайме Роналдо Урбина Торрес решил встретиться с приятелями, с собой у них были спиртные напитки. В этот момент на улице появились полицейские. Хайме Роналдо Урбина Торрес сильно не хотел получать штраф и придумал, как его избежать. Он залез в открытый гроб и притворился жертвой коронавирусной инфекции.

Некоторые СМИ опубликовали фотодоказательство. На снимке мэр лежит в открытом гробу с маской на лице. Однако «покойного» чиновник играл неубедительно. Полицейские раскрыли обман и доставили его в участок. На такие «подвиги» Хайме Роналдо Урбина Торрес решился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее местные жители уже жаловались на главу, говоря, что он несерьезно относится к ограничительным мерам, введенным из-за пандемии коронавирусной инфекции.